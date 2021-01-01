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जांच पड़ताल:अंतिम दिन 41 को मिलाकर कुल 111 ने दाखिल किए कागजात

नंगल सिटी5 घंटे पहले
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नंगल नगर कौंसिल के चुनावों को लेकर आखरी दिन 41 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। उपमंडल नंगल की एसडीएम कन्नू गर्ग ने बताया कि नामांकन पत्र करने के 4 दिनों के भीतर 111 उम्मीदवारों ने कागज दाखिल किए। इनमें कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के 32 उम्मीदवार, भाजपा के 33, आम आदमी पार्टी के 22, आजाद 15 तथा शिरोमणि अकाली दल के 9 उम्मीदवारों ने पत्र दाखिल किए

हैं। 4 फरवरी को सुबह 11:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जिसके उपरांत कवरिंग कैंडीडेट्स को निकाल दिया जाएगा। वही इसके साथ साथ 5 फरवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे तथा उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान के अलॉट कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी शाम 5:00 बजे तक सभी उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

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