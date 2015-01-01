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धनतेरस:सज गए बाजार, 300 के करीब कारों और 1000 टू-व्हीलर्स की जिले में हो चुकी बुकिंग

रोपड़4 घंटे पहले
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  • आज भी मनाया जाएगा धनतेरस, वीरवार को लोगों ने खूब की खरीदारी, त्योहार पर दिए जा रहे लुभावने ऑफर

त्योहार से सीजन ने बाजार को रफ्तार प्रदान की है। इस बार धनतेरस और दिवाली को लेकर जिले में खूब खरीदारी भी हो रही है। जिले धनतेरस शुक्रवार को मनाया जा रहा है लेकिन लोगों ने वीरवार को भी खूब खरीदारी की है। त्योहार के चलते जिले में ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऑफर व गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जिले में वीरवार तक 300 के करीब कारें और 1000 हजार के करीब टू-व्हीलर की बुकिंग हो चुकी है।

बता दें कि धनतेरस का त्योहार दीपावली से दो दिन पहले मनाया जाता है लेकिन इस बार पंचांग में तिथि की गणना भेद को लेकर यह स्थिति बनी है और लोग दोनों दिन खरीददारी कर रहें हैं। वहीं, दीपावली की तैयारियों को लेकर बाजार रंग बिरंगी लड़ियों और रोशनी से जगमगाने लगे हैं। वीरवार सुबह से ही बाजार में लोगों का आवागमन शुरू हो गया और जोकि देर शाम तक चलता रहा। सभी दुकानों पर भीड़ उमड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों और ज्वेलर्स की दुकानों पर रही। इसके चलते दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक दिखाई दी।

पीतल के बर्तन अधिक खरीद रहे लोग, कोविड के चलते मिट्टी के दीयों की डिमांड बढ़ी
केकेएल टीवीएस एजेंसी के मालिक लोकेश गोयल ने बताया कि धनतेरस को लेकर उनके पास 30 मोटरसाइकिल और 20 स्कूटी की बुकिंग हो चुकी है। लोगों के लिए 5 हजार रुपए का कैश बैक, 0 फीसदी ब्याज व गिफ्ट की ऑफर दी जा रही है। संजय वर्मा बेले वाले ने कहा कि धनतेरस का त्योहार छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस पर चांदी के गिलास, थाली, कटोरी, चांदी की मूर्ति में लक्षमी, गणेश ग्राहकों की पहली पसंद है। ग्राहकों को स्पेशल गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मिट्टी के दिए बनाने वाली उषा ने बताया कि अबकी बार मिट्टी के दीयों और मिट्टी की हट्ट की बिक्री कई गुना बढ़ी है। ये कोरोना काल के चलते है। कपूर किचन वेयर ने बताया कि इस बार लोग पीतल के बर्तन की ज्यादा खरीददारी कर रहे हैं, जिसमें थाली, गिलास, पीतल की हांडी शामिल है।

उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरि भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करें : राम कुमार
त्रिनेत्र शिव मंदिर के पंडित राज कुमार ने बताया कि धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरि भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाएं और पूजा करते समय औम ह्रीं कुबेराय नम: मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें और मिट्टी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं और फूल चढ़ाकर पूजा-अर्चना करें।

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