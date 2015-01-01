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विरोध:अकाल तख्त के जत्थेदार के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयानों से अकाली दल भड़का, रोष मार्च निकाला

रोपड़14 घंटे पहले
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बेला चौक रोपड़ में प्रदर्शन करते शिअद नेता और मेंबर।
  • गुरुद्वारा सिंघ सभा में मीटिंग करने के बाद बेला चौक में किया प्रदर्शन

शिरोमणि अकाली दल रोपड़ द्वारा शुक्रवार को शहर के धार्मिक संगठनों के सहयोग से गुरुद्वारा श्री सिंघ सभा साहिब में मीटिंग करने के उपरांत रोष मार्च कर भाजपा नेता हरजीत सिंह गरेवाल, गुरइकबाल सिंह लालपुरा और कुलवंत सिंह बाठ द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के खिलाफ दिए बयान की निंदा की गई।

मीटिंग में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व महासचिव व मौजूदा मेंबर भाई अमरजीत सिंह चावला ने सरकार से मांग की कि इन नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा के तहत केस दर्ज किया जाए। इस मौके शिरोमणि कमेटी मेंबर अजमेर सिंह खेड़ा, हलका चमकौर साहिब के इंचार्ज हरमोहन सिंह संधू, नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह मक्कड़, पूर्व शिरोमणि कमेटी मेंबर गुरिंदर सिंह गोगी, स्त्री अकाली दल की जिला अध्यक्ष कुलविंदर कौर विर्क, यूथ विंग के अध्यक्ष संदीप सिंह कलोता, गुरुद्वारा टिब्बी साहिब के अध्यक्ष मनिंदरपाल सिंह साहनी ने भी संबोधन किया।

इस मौके भाई चावला द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया कि जब तक यह तीनों नेता अकाल तख्त साहिब के आगे पेश होकर बिना शर्त माफी न मांग लें तब तक सिख संगत इन्हें मुंह न लगाए। इसे संगत द्वारा दोनों हाथ खड़े करके पास किया गया। मीटिंग के उपरांत उपस्थित संगत द्वारा गुरुद्वारा सिंघ सभा साहिब से बेला चौक तक रोष मार्च निकाला गया और उक्त तीनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई।

इस मौके कुलजिंदर सिंह लालपुरा, हेम राज झांडीयां, रविंदर सिंह खेड़ा, मनदीप सिंह मूसापुर, डॉ. जगदीश सिंह अकबरपुर, अमनदीप सिंह मांगट, जसविंदर सिंह छोटू, अमृतपाल सिंह खटड़ा, मोहन सिंह ढाहे, दलजीत सिंह भट्‌टों, रविंदर सिंह ढक्की, अमरिंदर सिंह हैली, स्वर्ण सिंह बोबी, गुरमुख सिंह सैनी, हरजीत सिंह हवेली, रुपिंदर सिंह लखेवाल, कुलवंत सिंह सैनी, करनैल सिंह तंबड़, मनजिंदर सिंह धनोआ, हरजीत कौर, चौधरी वेद प्रकाश, मनप्रीत सिंह गिल, नवजोत सिंह छतवाल, बलजिंदर सिंह मिट्‌ठू, गुरुद्वारा सिंघ सभा के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सत्याल, सचिव चरण सिंह भाटीया, श्री सुखमनी साहिब सेवा जत्थे के अध्यक्ष मनमोहन सिंह आदि उपस्थित थे।

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