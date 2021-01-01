पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

योगदान:भारती पुनर्जागरण में अरोबिंदो घोष व रविंद्रनाथ टैगोर का कीमती योगदान : डॉ. रौनकी राम

रोपड़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रयात बाहरा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंस ने करवाई एक्सपर्ट टाॅक

रयात बाहरा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा अरोबिंदो घोष, रबिंदरनाथ टैगोर व भारती पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के विचार एक विश्लेषण पर एक एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की आर्ट्स फैकल्टी के डीन व प्रसिद्ध विद्वान डॉ. रौनकी राम ने आधुनिक भारत व विकास के इतिहास बारे भाषण दिया।

उन्होंने कहा कि पुनर उभार आम तौर पर बस्तीवादी विरोधी संघर्ष के पूर्व राजनीतिक पड़ाव के रूप में दर्शाई जाती है। वह दौर जब भारती मुख्य तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध व कटड़पंथी, राजनीतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सामाजिक व सभ्याचारक तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने भारती पुनर्जागरण में अरोबिंदो घोष, रबिंदरनाथ टैगोर की भूमिका व उनके द्वारा दिए कीमती योगदान बारे जानकारी दी।

डॉ. रौनकी राम ने कहा कि सामाजिक व धार्मिक लहरें, जिनको जनतक तौर पर राजनीतिक संघर्षों से पहले, पुनरजागरण द्वारा जाना जाता है। राष्ट्रवाद के आने का एक जरूरी पूर्वगाम माना जाता है। इससे पहले रयात बाहरा यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा ने डॉ. रौनकी राम का स्वागत किया जबकि वाइस चांसलर प्रो. डॉ. परविंदर सिंह ने डॉ. रौनकी राम को रू-ब-रू करवाया अौर उनकी विद्या प्राप्ति बारे जानकारी दी। प्रोग्राम के अंत में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के मुखी डॉ. मेहर सिंह माणिक ने आए मेहमानों का धन्यवाद किया। इस मौके सभी यूनिवर्सिटी विभागों के डीन व फैकल्टी मेंबर मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser