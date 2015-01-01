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गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी:बाबा राम सिंह की खुदकुशी केंद्र सरकार के माथे पर कलंक : बीबी जगीर कौर

रोपड़2 घंटे पहले
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किसानी संघर्ष की पीड़ा न सहारते हुए बाबा राम सिंह नानकसर वालों द्वारा की खुदकुशी केंद्र सरकार के माथे पर हमेशा कलंक बनी रहेगी। यह बात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और केंद्र सरकार जानबूझकर किसानी मामले को हल नहीं कर रही। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसानों के संघर्ष के साथ

खड़ी है क्योंकि सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे पर चलता है जिसमें किरत करने का उपदेश दिया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार कोरोना का बहाना बनाकर श्री करतारपुर साहिब का रास्ता नहीं खोल रही जबकि लाखों लोगों की अरदास ने हमें श्री करतारपुर साहिब के रास्ते की पाकिस्तान के बीच गुरु घरों के दर्शन करने की दात दी थी। केंद्र सरकार जानबूझकर सिख मामले में अड़चनें डाल रही है। उन्होंने नौजवान वर्ग को अपील की कि वह गलत आदतों व नशे को छोड़कर सिख स्वरूप को धारन करें।

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