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कोरोना का कहर:भनाम के 69 वर्षीय पुरुष की कोरोना से मौत, 22 और पॉजिटिव, 3 ठीक हुए

रोपड़3 घंटे पहले
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  • अब तक जिले में 2581 हो चुके हैं संक्रमित

जिले में वीरवार को एक और व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। इससे अब तक कोरोना से मरने वालों की गिनती 120 हो गई है। मरने वाला 69 वर्षीय पुरुष नंगल के गांव भनाम का रहने वाला था। उसका मोहाली के एक अस्पताल में इलाज चल रह था। इसके साथ ही वीरवार को जिले में 22 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे जिले में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2581 हो गया जबकि 3 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। इसके बाद जिले में कुल 2247 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं।

डीसी सोनाली गिरि ने बताया कि रोपड़ जिले में 22 नए मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं जबकि 3 लोग कोरोना मुक्त हुए। इससे अब रोपड़ जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 168 रह गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को सेहत विभाग द्वारा 428 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं जबकि पहले लिए गए सैंपलों में 467 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में सेहत विभाग द्वारा कुल 65392 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 62681 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है और 772 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। अब तक जिले में कुल 2581 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2247 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं और 120 की मौत हो चुकी है।

सबसे अधिक चमकौर साहिब में 10 पॉजिटिव
सीएमओ डॉ. दविंदर कुमार ने बताया कि जिले में बुधवार को 22 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई जिसमें चमकौर साहिब के 10, रोपड़ के 6, नूरपुरबेदी के 3, भरतगढ़ के 2 और आनंदपुर साहिब का 1 केस शामिल है।

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