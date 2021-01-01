पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केस दर्ज:लड़की के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में एक पर केस दर्ज

रोपड़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सदर पुलिस ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान बहादर सिंह निवासी गांव भंगाला के रूप में हुई है। एएसआई हरविंदर कौर ने बताया कि मामला पीड़ित लड़की के बयानों पर दर्ज किया गया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि वह गांव के प्राइवेट अध्यापक के पास ट्यूशन पढ़ती थी। आरोपी शादी का झांसा देता रहा।

गत दिन आरोपी ने फोन करके मिलने के बहाने बुलाया। वह उसे मोटरसाइकिल पर कहीं ले गया। वहां उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने बताया कि जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने धमकियां दी और कहा कि इस बात संबंधी किसी को न बताए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser