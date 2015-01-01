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दुष्कर्म:12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज

रोपड़3 घंटे पहले
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सदर थाना रोपड़ की पुलिस ने 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसआई हरविंदर कौर ने बताया कि कुलवीर सिंह निवासी गांव हिरदापुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी कुलवीर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब पीने का आदी है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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