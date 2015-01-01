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धरना:किसानों का जिले भर में चक्का जाम, इमरजेंसी सेवाएं रहीं चालू, रेलवे स्टेशन से धरना उठाया, टोल रखेंगे बंद

रोपड़3 घंटे पहले
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  • सिंघपुर, मोरिंडा में चुन्नी रोड, टोल प्लाजा झल्लीयां व नक्कीयां सहित रंगीलपुर और सालापुर चौक पर धरना

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए खेती कानूनों के खिलाफ किसानों यूनियनों ने वीरवार को दोपहर 12 से 4 बजे तक गांव सिंघ चौक में धरना दिया गया और खेती कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। किसानों ने रोपड़-चंडीगढ़ हाईवे के साथ लगने वाली सभी छोटी-बड़ी सड़कें भी बंद कर दीं। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सोलखीयां टोल प्लाजा पर 28वें दिन रोष धरना जारी रहा और रिलायंस स्टोर बेला रोड व रिलायंस पेट्रोल पंप सिंघ भगवंतपुरा भी बंद रहे। किसानों ने इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से धरना उठा लिया है। अब सिर्फ टोल प्लाजा पर धरना चलेगा। इसके अलावा जिले में मोरिंडा में चुन्नी रोड, टोल प्लाजा झल्लीयां कलां, चमकौर साहिब, नक्कीयां टोल प्लाजा कीरतपुर साहिब समेत चंडीगढ़ मार्ग पर गांव रंगीलपुर चौक पर धरना दिया गया। गांव सालापुर चौक मोरिंडा रोड पर भी आवाजाही बंद रखी गई। इस मौके पर कैप्टन गुरबचन सिंह ढिल्लों, गुरदेव सिंह बागी, इकबाल सिंह सालापुर, अमरजीत सिंह माहलां, सरबजीत सिंह, बहादर सिंह, बलौर सिंह फौजी, सुखविंदर सिंह गग्गो, इकबाल खान आदि उपस्थित थे।

किसान नेता गुरमेल सिंह बाड़ा, गुरनाम सिंह जसड़ा, चरन सिंह मुंडीयां, सिद्धूपुर यूनियन के परगट सिंह रोलू माजरा, भारतीय किसान यूनियन के रुपिंदर सिंह रूपा ख्वासपुरा ने कहा कि तीनों खेती कानूनों को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि यह किसानों के सशक्तिकरण की बजाए तबाही करने और सुरक्षा की बजाए असुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये आढ़त व मंडी के साथ जुड़े व्यक्तियों व छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का पेट पालने वाले दुकानदारों को भी मारने की तैयारी है। जमाखोरी कल तक कानूनी जुर्म था लेकिन मोदी सरकार ने कॉरपोरेट परिवारों का साथ निभाने के लिए जमाखोरी को कानूनी मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं बार-बार आर्डिनेंसों में दोहराया गया है कि होने वाले किसी भी झगड़े में केस करना व किसी भी तरह की कोई अन्य कार्रवाई चलाना किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।

यहां पीएसयू यूनियन, आम आदमी पार्टी, पेंशनर्स एसोसिएशन पंजाब पावरकॉम, पीएसईबी इंप्लाइज फेडरेशन, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, ट्रेड यूनियन (सीटू), जैलदार सतविंदर सिंह चैड़ीया, मोहण सिंह धमाणा, चेयरमैन मार्किट कमेटी मेवा सिंह गिल, कुलविंदर सिंह गग्गो, मेजर सिंह मांगट, दविंदर सिंह बाजवा, दिनेश चड्‌डा, भाग सिंह मदान, रणजीत सिंह पतियाला, दलजीत कौर, कुलवंत सिंह सैनी, पुरषोतम सिंह माहलां, जगमनदीप सिंह, फौजा सिंह घनौरी, जगदीश लाल, मुरली मनोहर, राधे शाम, नरिंदर सैनी, राज कुमार तिवारी, गुरदीप कौर, सरपंच अंजू बाला, सरपंच मेहर सिंह, सरपंच दिलबर सिंह पुरखाली, करनैल सिंह लख्मीपुर, सरपंच सतनाम सिंह उपस्थित थे।

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