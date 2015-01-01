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डॉक्टर बजाड़ ने कहा:नूरपुरबेदी क्षेत्र में चैरिटेबल लैब खोलेगी कुदरत के सब बंदे संस्था

नूरपुरबेदी3 घंटे पहले
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नूरपुरबेदी क्षेत्र में क़ुदरत के सब बंदे संस्था चैरिटेबल लैब खोलेगी। यह जानकारी संस्था के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र बजाड़ ने नूरपुर बेदी क्षेत्र में मीटिंग और लैब खोलने के लिए जगह देखने के दौरान दी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा पूरे पंजाब स्तर पर चैरिटेबल लैब खोलने का मिशन चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जिला रोपड़ से की है। रोपड़ तथा आसपास के क्षेत्र में वह लैब खोल चुके हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब नूरपुरबेदी क्षेत्र में लैब खोली जाएगी।

इसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। जल्द ही लैब काम करना आरम्भ कर देगी। इसकी सूचना प्रचार के विभिन्न साधनों के द्वारा दे दी जाएगी। इस चैरिटेबल लैब में मरीज से नाममात्र मेंटिनेंस चार्ज ही लिया जाएगा। जरूरतमंद मरीज के टेस्ट फ्री भी किए जाएंगे। इस मौके संस्था के प्रधान विक्की धीमान, सुरेन्दर सैनी बड़वा, नूरपुर सर्कल इंचार्ज हेमंत सैनी, युवराज बुंगड़ी आदि उपस्थित थे।

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