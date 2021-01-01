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वैक्सीन:डीसी ने लगवाई कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन

रोपड़5 घंटे पहले
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  • कहा- वैक्सीन सुरक्षित, अफवाहों से बचें लोग

सेहत विभाग के बाद बुधवार को अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। बुधवार को डिप्टी कमिशनर सोनाली गिरि ने सिविल अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। डीसी ने बताया कि मार्च 2020 से हम कोरोना महामारी के साथ जूझ रहे हैं लेकिन इस नये साल के शुरू में यह एक अच्छी शुरूआत हुई है और अब इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार होकर लोगों तक पहुंच चुकी है।उन्होंने लोगों को टीकाकरण संबंधी अफवाहों से सुचेत करते कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है।

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने उपरांत कोविड-19 टीकाकरण करवाने की अपील की है। इस दौरान पुलिस विभाग व माल विभाग के कई कर्मचारियों द्वारा भी टीकाकरण करवाया गया। इस मौके सिविल सर्जन ने वैक्सीनेशन लाभपात्री का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान एसएमओ इंचार्ज सिविल अस्पताल रोपड़ डॉ. तरसेम सिंह, जिला टीकाकरण अफसर डॉ. जसकिरनदीप कौर रंधावा, डॉ. पवन कुमार एसएमओ मौजूद थे।

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