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सेमिनार:रोड सेफ्टी के तहत जिला पुलिस ने लगाया सेमिनार

रोपड़2 घंटे पहले
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एसएसपी रोपड़ डॉ. अखिल चौधरी के आदेशों अनुसार एसपी सिटी ट्रैफिक सतिंदर सिंह सोहल की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सीता राम ने बताया कि इस बार लंबे समय के लिए नेशनल रोड सेफ्टी महीना 17 फरवरी 2021 तक मनाया जा रहा है। रेलवे फाटक रोपड़ में सेमिनार लगाकर जिसमें ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर व आम पब्लिक को ट्रैफिक इंचार्ज रोपड़ सीता राम ने लोगों को सकड़ी नियमों व व्यक्ति सड़क का प्रयोग दौरान फर्जों बारे जानकारी दी और अपील की कि वह गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करे, कोई भी नशा करके गाड़ी न चलाने, गाड़ी चलाते समय सीट बैल्ट लगाना यकीनी बनाया जाए। इस दौरान एएसआई सतविंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, पवन कुमार आदि मौजूद थे।

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