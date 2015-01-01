पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Ropar
  • Divyang Vidwa, SPS Oberoi Bought The House In Abiana Where It Was Rented, Then Got A Permanent House And Got It Registered In The Name Of The Woman.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सराहनीय:अबियाणा में जिस घर में किराए पर रहती थी दिव्यांग विध्वा, एसपीएस ओबरॉय ने उसे खरीदा, फिर पक्का मकान बनाकर महिला के नाम ही करवा दी रजिस्ट्री

नूरपुरबेदी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 3 बेटियों की विधवा मां को सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने दीपावली पर दिया ऐसा तोहफा कि पूरा गांव देखता रह गया

गांव अबियाणा की विधवा और दिव्यांग महिला निर्मला कई वर्षों से अपनी 3 बेटियों के साथ एक किराए के घर में बिना बिजली के रह रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस किराए के घर में वह मुश्किल से समय गुजार रही है, वहां खूबसूरत मकान बन जाएगा और वह उसका होगा। लेकिन निर्मला की मदद के लिए सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी सिंह ओबरॉय ने वह मकान खरीदकर, उसे नया बनाकर उसकी रजिस्ट्री निर्मला के नाम करवा दी है।

वीरवार को ओबरॉय गांव पहुंचे और मकान की चाबियां निर्मला को सौंपी। इस मौके सुखमनी साहिब का पाठ करवाया गया और गांव वासियों ने डॉ. ओबरॉय को सम्मानित किया। बता दें कि इंटरनेशनल ढाडी मनजीत सिंह अबियाणा ने डॉ. एसपी ओबरॉय को उक्त महिला की दुर्दशा की कहानी बताई थी। इसके बाद ओबरॉय ने मनजीत सिंह के साथ निर्मला के घर का दौरा किया।

इसके बाद उन्होंने मकान को खरीद लिया और वहां पर निर्माण करवाने की जिम्मेवारी मनजीत सिंह अबियाणा की लगा दी। गत दिनों मकान मुकम्मल होने के उपरांत वीरवार को एसपी ओबरॉय गांव अबियाणा पहुंचे और निर्मला को नए मकान की चाबियां प्रदान की। ओबरॉय ने कहा कि निर्मला से जो वायदा किया है, उसे पूरा करते हुए आज यह दीपावली का गिफ्ट दिया है।

किसी भी जरूरतमंद परिवार को बिना मकान और बिना रोटी के नहीं रहने दिया जाएगा। ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि डॉ. ओबरॉय ने हमेशा गरीबों की मदद की है जो आगे भी करते रहेंगे। डॉ. एसपी सिंह ओबरॉय को नगर निवासियों और ढाडी सभा आनंदपुर साहिब द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके डॉ. आरएस अटवाल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिस, गुरबीर सिंह ओबरॉय, अश्वनी शर्मा, इंटरनेशनल ढाडी जवाला सिंह पतंगा, पूर्व सरपंच शीतल सिंह, पवन कुमार, मनजीत सिंह अबियाणा, अमनदीप सिंह अबियाणा, ध्यान सिंह, दर्शन सिंह, कश्मीर सिंह, जोगिन्द्र सिंह, महिला मंडल के अध्यक्ष जसबीर कौर उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें