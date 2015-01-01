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बंद:बिभोर साहिब फीडर से आज बिजली रहेगी बंद

नंगल सिटी3 घंटे पहले
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पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन आते जवाहर मार्केट तथा बिभोर साहिब के 11 केवी फीडर की मरम्मत के लिए वीरवार को बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस संबंधी स्थानीय सहायक कार्यकारी अभियंता के अनुसार बिजली की सप्लाई सुचारू बनाने के मकसद से की जा रही मरम्मत के चलते सुबह नौ से शाम चार बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे जवाहर मार्केट, पट्टी, एमपी कोठी, माणकपुर, मेघपुर, डूकली, नंगल निक्कू, दोबेटा, हंबेवाल, तलवाड़ा, शर्मा स्टोर, बरमला, पट्टी रायपुर, ब्रह्मपुर अप्पर तथा बिभोर साहिब फीडर के तहत आते गांव कलसेहड़ा, बास, बिभोर साहिब, पींघबड़ी, खेड़ा बाग, स्वामीपुर की सप्लाई प्रभावित होगी।

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