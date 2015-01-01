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बंद:रेलवे स्टेशन पार्क में किसानों का धरना 43वें दिन भी रहा जारी, जियो के मुख्य दफ्तर को करवाया बंद

रोपड़4 घंटे पहले
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खेती कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर जिले भर में आठ किसान जत्थेबंदियों की तरफ से लगातार रेलवे स्टेशन के बाहर बने पार्क व विभिन्न टोल प्लाजा पर धरना जारी है। किसानों द्वारा संघर्ष को तेज करते हुए केंद्र सरकार, अडानी व अंबानी के कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ नारेबाजी की गई और जियो के मुख्य दफ्तर को बंद करवाया और किसानों ने जियो के मुख्य दफ्तर के मैनेजर को जियो के टॉवर को भी बंद करने की अपील की। जियो के मैनेजर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान जत्थेबंदियों की आज्ञा के बिना दफ्तर नहीं खोला जाएगा।

वहीं, सोलखीयां टोल प्लाजा पर 35वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा और झल्लीयां कलां टोल प्लाजा पर रोष धरना 31वें दिन व गांव नक्कीयां टोल प्लाजा कीरतपुर साहिब का रोष धरना 25वें दिन में दाखिल हो गया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खेती संबंधी जो काले कानून पास किए है वह किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि देश की 450 किसान जत्थेबंदियां संघर्ष में हैं और किसान जत्थेबंदियों की तरफ से 26 व 27 नवंबर को दिल्ली में विशाल रैली की जा रही है।

किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस की निंदा करते कहा कि रैली की मंजूरी नहीं दी गई, जिसके चलते किसानों में रोष है लेकिन फिर भी किसान लाखों की संख्या में दिल्ली में पुहंचेंगे। इस मौके पर किसान नेता तरलोचन सिंह हुसैनपुर, रुपिंदर सिंह रूपा, गुरमेल सिंह बाड़ा, गुरनाम सिंह जसड़ा, सूबेदार गुरबचन सिंह, सुरिंदर सिंह हुसैनपुर, गुरचरन सिंह बाड़ा, कुलविंदर सिंह पंजोला, सतनाम सिंह माजरी जट्‌टां, कुलवंत सिंह सैनी, कमलजीत सिंह बंदे माहलां, मास्टर जगतार सिंह व उपस्थित थे। सोलखीयां टोल प्लाजा पर धरने दौरान जैलदार सतविंदर सिंह चैड़ीयां, सतनाम सिंह सरपंच बहरामपुर, दिलबर सिंह सरपंच पुरखाली, सुरजीत सिंह सरपंच रामपुर, करनैल सिंह, कुलजिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, हरदीप सिंह, बलविंदर सिंह, राजिंदर सिंह, बारा सिंह, गुरमुख सिंह, रणजीत सिंह, भुपिंदर सिंह, राम सिंह, सतनाम सिंह, अच्छर सिंह, मलकीत सिंह आदि उपस्थित थे।

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