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  • Five Young People Formed A Helping Hand Organization, Till Now Treated 100 Animals, Initially People Used To Make Fun, Now They Are Coming Together To Help

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निस्वार्थ सेवा:पांच युवाओं ने मिलकर बनाई हेल्पिंग हैंड संस्था, अब तक 100 पशुओं का इलाज कर चुके, शुरू में लोग उड़ाते थे मजाक, अब साथ आकर कर रहे मदद

नंगल सिटी5 घंटे पहले
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  • हेल्पिंग हैंड दड़ौली 6 महीने से कर रही लावारिस घायल जानवरों का इलाज, खुद उठाते हैं दवा का खर्च

नजदीकी क्षेत्र दड़ौली के युवा हेल्पिंग हैंड दड़ौली संस्था बनाकर लावारिस पशुओ और जानवरों का इलाज कर रहे हैं। मात्र 6 महीने पहले बनी संस्था 100 के करीब लावारिस पशुओं का इलाज कर चुकी है। इसमें ये नंगल से लेकर आनंदपुर साहिब तक गाय, कुत्ते, गोवंश, बंदर का इलाज कर चुके हैं। जिनमें से यह अधिकतर को बचाने में कामयाब हो चुके हैं। संगठन के प्रतिनिधि सौरव सोनी, मनीष गंगूवाल, मनी दड़ौली, डॉक्टर विजय, राकेश ने बताया कि लॉकडाउन के उपरांत जब उनके द्वारा इस समाजसेवी कार्य को आरंभ किया गया था, तो उस वक्त उन्होंने अपने गांव से इस मुहिम को आरंभ किया था।

जहां पर उन्हें एक कुत्ता ऐसा दिखा जिसको कीड़े पड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन कुत्ते को ठीक करने के प्रयास किए लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण वे उसे बचा नहीं पाए। इसके उपरांत उन्होंने इस काम को जारी रखा। इसके लिए उन्होंने कभी भी किसी बाहरी सहायता की अपेक्षा नहीं की। जब उनके द्वारा इस संगठन को आरंभ किया गया तो स्थानीय लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया।

उन्हें कहा जाता था कि यह क्या काम पकड़ लिया है। लेकिन उन्होंने इसकी प्रवाह न करते हुए अपना काम जारी रखा। नंगल से लेकर आनंदपुर साहिब तक घायल, बीमार जानवरों का अपने खर्चे पर इलाज करवाया। उन्होंने बताया कि संगठन के सभी सदस्य आपस में पैसे इकट्ठे करके जानवरों का इलाज करवाते हैं।

इसके तहत उन्हें जिंदवड़ी के गौरव मेडिकल स्टोर के मालिक से नो प्रॉफिट नो लॉस पर दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। शुरू में जब लावारिस जानवर को उठाना पड़ता था तो जेसीबी की मदद लेनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें 3 से 5000 का खर्चा अतिरिक्त पड़ता था। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो मात्र तेल खर्चे पर ही उन्हें अपने वाहन उपलब्ध करवा देते हैं।

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