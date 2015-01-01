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नशा और हथियार तस्कर गैंग के 5 आरोपी पकड़ाए:दिलप्रीत गैंग से संबंधित गग्गू 4 साथियों सहित पकड़ा 7 पिस्टल, 21 कारतूस, 606 ग्राम नशीला पाउडर बरामद

रोपड़2 घंटे पहले
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  • मध्य प्रदेश से लाकर बेचते थे हथियार, अब तक 2 दर्जन से अधिक हथियार बेच चुके : डीएसपी
  • गग्गू पर 3 कत्ल व 1 इरादा-ए-कत्ल का केस दर्ज, अदालत ने 4 दिन रिमांड पर भेजा

रोपड़ पुलिस ने अवैध हथियार बेचने और नशा तस्करी के गैंग के 5 मेंबरों को पकड़ा है। पांचों आरोपियों से 7 पिस्टल, 21 जिंदा रौंद 32 बोर व 606 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जहां से इन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की पहचान नीरज कुमार उर्फ गग्गू निवासी मोहल्ला बड़ी सरकार, आनंदपुर साहिब, रामपाल उर्फ बंटी लुबाणा निवासी नलहोटी जिला रोपड़, अक्षय कुमार उर्फ अब्बू निवासी तंदला जिला बिलासपुर(हि.प्र), सुमित उर्फ शुभम निवासी मोहल्ला राज नगर जिला रोपड़, राहुल निवासी मोहल्ला राज नगर जिला रोपड़ के रूप में हुई है।

एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि एसपी (डी) अजिंदर सिंह, डीएसपी (डी) वरिंदरजीत सिंह की अगुवाई में नारकोटिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमरबीर सिंह को सूचना मिली थी कि बंटी लुबाणा तथा नीरज कुमार गग्गू गैर कानूनी हथियार व नशीला पदार्थ लाकर रोपड़ के आसपास बेचने का काम करते हैं। आज भी वह आनंदपुर साहिब एरिया में बुलेट मोटर साइकिल (पीबी 12 बी 1271) पर घूम रहे हैं। सूचना पक्की होने पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत आनंदपुर साहिब में मामला दर्ज करके तुरंत फौजी पुल आनंदपुर साहिब के पास नाकाबंदी करके दोनों को गिरफ्तार किया गया।

5 आरोपियों की उम्र 22 से 30 साल के बीच
एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि नीरज कुमार गग्गू पर करीब 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 कत्ल, 1 इरादा-ए-कत्ल, 2 लड़ाई झगड़े, 1 धमकाने व 1 अन्य केस है। इसी तरह रामपाल उर्फ बंटी लुबाणा के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें अवैध शराब का 1, लड़ाई झगड़े के 2, इरादा-ए-कत्ल व अवैध हथियार का 1, डाका मारने की तैयारी का 1 है। सुमित पर एक लड़ाई झगड़े का केस दर्ज है। पांचों आरोपी 22 से लेकर 30 साल तक की उम्र के हैं। चौधरी ने बताया कि पुलिस रिमांड में इन पांचों आरोपियों से गहराई से पूछताछ की जाएगी। जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

गग्गू से चंडीगढ़ में सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के कत्ल संबंधी भी की जाएगी पूछताछ, विवेक पंडित पर भी चलाईं थी गोलियां
डीएसपी (डी) वरिंदरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए नीरज कुमार गग्गू से पिछले दिनों चंडीगढ़ में सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरलाल बराड़ के कत्ल के संबंंध में भी पूछताछ की जाएगी। इसने 11 नवंबर 2016 को गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा, गैंगस्टर रिंदा, गैंगस्टर आकाश के साथ मिलकर ढाबे पर विवेक पंडित को गोलियां मारी थीं। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। नीरज उर्फ गग्गू व बंटी लुबाणा दोनों दिलप्रीत गैंग के लिए काम करते हैं। यह दोनों मध्य प्रदेश से लाकर हथियार बेचते हैं। पिछले दिनों बद्दी में कबाड़ का काम करने वाले पर जो गोलियां चली थीं, वह हथियार भी इन्होंने ही बेचे थे। यह लोग अब तक 2 दर्जन से अधिक के हथियार मध्य प्रदेश से लाकर बेच चुके हैं।

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