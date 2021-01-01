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हादसा:बजरी के भरे ओवरलोड टिप्पर से सड़क में बिखरी बजरी, 8 कारें आपस में टकराईं

रोपड़5 घंटे पहले
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  • लोगों ने रोड से गाड़ियों को हटाया, सड़क साफ करके ट्रैफिक चलाया

देर शाम नंगल चौक फ्लाईओवर पर ओवरलोड बजरी के भरे टिप्पर से सड़क में बजरी बिखरने से 8 के करीब कारें आपस में टकरा गईं। इस घटना दौरान एक कार चालक जख्मी हो गया जिसको तुरंत सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घनौली की तरफ से बजरी से भरा हुआ ओवरलोड टिप्पर जा रहा था। जब वह नंगल चौक फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था तो अचानक पीछे की

तरफ से डाला खुलने पर बजरी बिखरने लगी और उसके पीछे चल रहे अन्य वाहन चालक अपना निरंतर खो बैठे और बेकाबू होकर आपस में टकरा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी लेकिन पुलिस मौके पर न पहुंचने पर लोगों ने खुद बड़ी जद्दोजहद के बाद गाड़ियों को पीछे हटाया और सड़क पर सफाई करके ट्रैफिक सुचारू किया।

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