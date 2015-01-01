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फैक्ट्री में सैनिटाइजर भी नहीं, रिपोर्ट एडीसी को भेजी:सेहत विभाग ने भरे खाद्य पदार्थों के 7 सैंपल फैक्ट्री में कर्मचारियों नेे नहीं लगा रखे थे मास्क

सेहत विभाग4 घंटे पहले
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सेहत विभाग ने दिवाली के 2 दिन पहले शहर में खाद्य पदार्थों के 7 सैंपल दुकानों से भरे। अब टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। फूड इंस्पेक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि सेहत विभाग की टीम ने तीन दुकानों से खोया बर्फी, चमचम, दूध, दही आदि के सैंपल भरे। लैब सेइरिपोर्ट गलत आती है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज में मिलावट हो तो उस पर सजा के लिए दो तरह के नियम है। अगर यह मिलावट पानी आदि की हो तो उस पर जुर्माना किया जाता है। अगर मिलावट किसी ऐसी चीज की हो जो इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर पर्चा दर्ज किया जाता है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं पर मिलावट आदि का शक हो तो तुरंत उसकी जानकारी दी जाए। बस स्टैंड रोड के पास पुराने बाजार के पास बनी एक मिठाई की फैक्ट्री में जब सेहत विभाग ने दबिश दी तो वहां पर काम कर रहे वर्करों के मास्क नहीं पहने थे। तुरंत वहां पर सेहत विभाग की टीम की तरफ से चेकिंग की गई और मौके पर ही उन्हें फटकार लगाई गई। साथ ही फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट एडीसी को भेज देंगे। अगर उनके साथ जिला सेहत अफसर होते तो तुरंत चालान हो सकता था। मास्क नहीं पहन कर काम करने वाले व कोविड के नियमों का ध्यान नहीं रखने वालों पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।

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