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अफीम बरामद:6 माह में 103 किलो भुक्की व साढ़े 6 किलो अफीम बरामद,एनडीपीएस एक्ट में 78 आरोपी पकड़े : एसएसपी

रोपड़5 घंटे पहले
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जिला पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत मामले दर्ज किए हैं। एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस की तरफ से 1 अगस्त 2020 से 31 जनवरी तक चलाई गई मुहिम तहत एनडीपीसी एक्ट अधीन 52 मामले रजिस्टर कर 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 103 किलो 600 ग्राम भुक्की, 6 किलो 565 ग्राम अफीम, 2 किलो 530 ग्राम चरस, 6690 गोलियां, 1000 मिली नशीला तरल पदार्थ, 3 किलो 190 ग्राम गांजा, 78 ग्राम 623 मिली ग्राम हेरोइन, 7 किलो ग्राम 640 ग्राम नशीला पाउडर और 496 टीके बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 86 मामले दर्ज किए गए और 86 आरोपियों को गिरफ्तार करके 78000 एमएल देसी शराब, 3481250 एमएल अवैध शराब और 6000 लीटर लाहन बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि गैंबलिंग एक्ट तहत 46 मामले दर्ज रजिस्टर किए गए और 55 आरोपियों को गिरफ्तार करके 1 लाख 89 हजार 737 रुपए बरामद किए गए और आर्म्स एक्ट अधीन 34 पिस्टल, रिवाल्वर और 129 कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि 34 भगोड़े आरोपियों को काबू किया गया और 6 लाख 50 हजार रुपए की नकली करंसी बरामद की गई जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा 4 अंधे कत्ल के मामले ट्रेस किए गए और 12 लापता हुए बच्चों की तलाश करके उनके परिवारों के हवाले किया गया और 1088 मामलों के चालान अदालत में पेश किए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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