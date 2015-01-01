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कोविड-19:ज्ञानी जैल सिंह नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया, कोरोना से 2 की मौत, 26 नए केस

रोपड़14 घंटे पहले
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जिले में शुक्रवार को भी 26 नए कोरोना केस सामने आए हैं जबकि संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके चलते ज्ञानी जैल सिंह नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मरने वाले 2 लोगों में एक 89 वर्षीय व्यक्ति गांव फूलपुर गरेवाल ब्लॉक भरतगढ़ और 70 वर्षीय व्यक्ति गांव रोलू माजरा नजदीक चमकौर साहिब का था। सीएमओ डॉ. दविंदर कुमार ने बताया कि जिले में शुक्रवार को पॉजिटिव मिले 26 लोगों में 10 लोग रोपड़ के हैं। इसमें चार महिलाएं व छह पुरुष शामिल हैं।

नंगल की एक महिला और चार पुरुष सहित 5 लोग, आनंदपुर साहिब के 5 लोग हैं जिनमें दो महिलाएं व तीन पुरुष, मोरिंडा में 3 लोग जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष, भरतगढ़ में 2 और चमकौर साहिब का 1 व्यक्ति शामिल है। डीसी सोनाली गिरि ने बताया कि शुक्रवार को 26 नए मामले और 10 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि सेहत विभाग द्वारा 563 आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट 4 और आरएटी के लिए 30 सैंपल कुल मिलाकर 597 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं।

जबकि 560 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। इससे अब रोपड़ जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 149 हो गई है। अब तक सेहत विभाग द्वारा कुल 71646 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। इनमें से 68519 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है और 1063 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और कुल 2728 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2442 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं और 137 की मौत हो चुकी है।

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