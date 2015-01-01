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सम्मान:नंगल में भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को किया सम्मानित

नंगल सिटी3 घंटे पहले
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इकबाल सिंह लालपुरा को सम्मानित करते नेता।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर परमिंदर शर्मा की अध्यक्षता में समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त कार्यसमिति सदस्य गिरजा शंकर द्विवेदी, राकेश शर्मा पिंकी तथा बलजिंदर पाल सोनी का सम्मान किया गया। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि भाजपा पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पंजाब में किसान आंदोलन को शीघ्र ही बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल, रोपड़ भाजपा प्रभारी सुशील पिंकी, प्रदेश वर्किंग कमेटी सदस्य बलजिंदर पाल सोनी, भनुपली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जोशी, नंगल मंडल अध्यक्ष राजेश चौधरी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष गोवर्धन सोनी, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष मनोहर लाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर जीवन कुमार, मंडल अध्यक्ष कंवर पोसवाल, सतवीर राणा, ईश्वर चंद्र सरदाना, पवन जगोता, भूपेंद्र नाथ, चंद्र कुमार बजाज, रंजीत लक्की भी उपस्थित रहे।

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