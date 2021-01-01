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नामांकन:नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन करने की तिथि 6 तक बढ़ाई

रोपड़5 घंटे पहले
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महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठावान नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की आखरी तारीख 6 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। डीसी रोपड़ सोनाली गिरि ने बताया कि नारी शक्ति पुरस्कार हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को दिया जाता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा किए गए कामों को मान्यता देने के लिए दिया

जाता है। इसमें रिवायती व गैर रिवायती क्षेत्रों में महिलाओं के हुनर, ग्रामीण, विकास, महिलाओं की प्राथमिक सहूलतें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खेलें, कला, सभ्याचार जैसे रिवायती क्षेत्रों में उत्साहित करने और हिफाजत और सुरक्षा, सेहत, तंदुरुस्ती, शिक्षा, जीवन, महिलाओं के सम्मान और मान आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं को सम्मान दिया जाता है।

ईनाम के रूप में एक सराहना पत्र और 2 लाख रुपए नकद राशि ईनाम के रूप में दी जाती है। इसके लिए उम्र की सीमा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति और संस्था जिसने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 साल काम किया हो, वह अर्जी देने योग्य हैं। इस संबंधी अपने नामांकन व अर्जीयां www.narishaktipuruskar.wcd.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। इस संबंधी अन्य जानकारी के लिए फोन नंबर 01881-500070 पर संपर्क किया जा सकता है।

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