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अवैध शराब:नूरपुरबेदी पुलिस ने 26 पेटी अवैध शराब की बरामद, कार चालक आरोपी चकमा देकर फरार

नूरपुरबेदी3 घंटे पहले
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नूरपुरबेदी पुलिस ने बुधवार रात 26 पेटी अवैध शराब पकड़ी है जबकि आरोपी घटना स्थान से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मीडिया को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी भुपिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि चंडीगढ से नूरपुरबेदी में शराब बेचने के लिए आ रही है इस पर कलवा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ कलवा मोड नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक स्विफ्ट कार तेजी से निकली। जब पुलिस पार्टी ने उक्त कार को काहनपुर खूही सीमेंट डंप के पास जाकर घेरा तो कार चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कार की जांच के दौरान शराब की 26 पेटी (312 बोतल) बरामद की गई। जो सेल इन चंडीगढ थी। थाना प्रभारी भुपिंदर सिंह ने बताया कि अज्ञात कार चालक के विरुद्ध एक्साइज एकट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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