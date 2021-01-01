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कमेटी गठित:सांझ केंद्रों का पुराना रिकॉर्ड किया नष्ट

रोपड़5 घंटे पहले
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जिला सांझ केंद्र रोपड़ द्वारा अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस कम्यूनिटी अफेयर्स डिवीजन पंजाब द्वारा जारी आदेशानुसार बुधवार को जिला रोपड़ के सांझ केंद्रों के पुराने और फालतू रिकॉर्ड को सीनियर पुलिस कप्तान रोपड़ द्वारा गठित कमेटी की देखरेख में पर्यावरण दोस्ताना ढंग से विशाल पेपर टैक इंडिया लिमिटेड डेराबसी जिला मोहाली में नष्ट किया गया। इस रिकॉर्ड का भार 23 क्विंटल 30 किलो हुआ। इससे जिला सांझ

केंद्र को 25630 रुपए की आमदनी हुई। इस रिकॉर्ड को अपनी देखरेख में नष्ट करवाने वाली कमेटी के चेयरमैन अजिंदर सिंह डीसीपीओ रोपड़, इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह, इंस्पेक्टर रणजीत सिंह, जिला सांझ केंद्र की कमेटी के सचिव राजिंदर सैनी और सांझ केंद्र के स्टाफ मेंबर उपस्थित थे।

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