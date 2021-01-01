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कोविड-19:कोरोना से एक की मौत, 4 महिलाओं सहित 5 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

रोपड़5 घंटे पहले
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जिले में बुधवार को एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई जबकि 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीएमओ डॉ. दविंदर कुमार ने बताया कि जिले में बुधवार को 4 महिलाओं समेत 5 की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें रोपड़ की 27 वर्षीय महिला, 36 वर्षीय व्यक्ति, आनंदपुर साहिब की 55 वर्षीय महिला, 70 वर्षीय महिला और मोरिंडा 19 वर्षीय लड़की की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सेहत विभाग ने 431 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जबकि 368 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है।

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