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चुनाव:नंगल की आर्थिक स्थिति सुधारने का वादा मेनिफेस्टो में डालें पार्टियां : इंप्लाइज यूनियन

नंगल सिटी5 घंटे पहले
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बीबीएमबी स्टेट एलोकेटेड इंप्लाइज यूनियन ने नंगल कौंसिल चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों तथा प्रत्याशियों से अपने चुनाव कार्यक्रम में जीतने के बाद नंगल शहर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की मांग की है। यूनियन के प्रधान यशपाल सिंह, मदन गोपाल कौशल, अजय कुमार शर्मा, होशियार सिंह राणा ने कहा कि इस समय यह सख्त जरूरत है कि शहर में बेकार हो रही अरबों की संपत्ति, सरकारी मकान व कोठियों को लीज व रेंट पर देने के लिए बीबीएमबी की ओर से एनएफएल की तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाए। खाली पड़े पंजाब सरकार के एक हजार से अधिक पदों पर जल्द पक्की भर्ती की जाए।

शहर में 40 सालों से विवाद में फंसे बाजारों तथा अन्य जगहों के लीज मसलों का जल्द निपटारा हो। एलोकेटेड यूनियन ने कहा है कि तमाम विकास कार्यों का फायदा तभी है यदि इलाके में बेरोजगार घूम रहे हजारों युवाओं को नौकरियां मिले तथा भाखड़ा बांध तथा एनएफएल के उपक्रमों में भी कर्मचारियों की संख्या पूरी कर के यहां प्रभावित हो चुके कामकाज को व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल का वार्षिक बजट 120 करोड़ है जिसका उचित ढंग से प्रयोग इलाके की तकदीर बदल सकता है। यहां अमरजीत, अंकुर कौशल, धर्मपाल सैनी उपस्थित रहे।

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