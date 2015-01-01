पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ पर्व:सुख, समृद्ध और खुशहाली के लिए छठ पूजा की, सूर्य को अर्घ्य दिया

रोपड़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शुक्रवार को प्रवासियों ने छठ पूजा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके शाम के समय छठ पूजा करके सरहिंद नहर के किनारे ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पूजा के व्रत में केला, मूली, अखरोट, बादाम, ईख, नारियल, खजूर, सुथनी ठेकुआ होता है। पूजा दौरान बड़ी तादात में बिहार व यूपी के लोग शामिल हुए।

इस दौरान छठ पूजा कमेटी के मेंबरों ने बताया कि छठ पूजा में परिवार की सुख, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना को लेकर व्रत रखा जाता है और छठ माता पूजा करने वालों की मनोकामना पूरी करती है। पानी में खड़े होकर ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह व्रत संपन्न होता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें