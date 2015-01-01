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रोजगार:फार्मेसी कॉलेज बेला के विद्यार्थियों की लायरा लेबोरेट्री चंडीगढ़ में हुई प्लेसमेंट

रोपड़, चमकौर साहिब3 घंटे पहले
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अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेला (रोपड़) के एम फार्मा के फाइनल वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों का चुनाव लायरा लेबोरेट्री चंडीगढ़ में हुआ। लायरा लेबोरेट्री के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू के दो राउंड पास करने वाले विद्यार्थियों को कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसमें एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स की दो छात्राएं नवदीप कौर, सिमरनजीत कौर व एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक छात्रा अमृतपाल कौर का चुनाव 20 लाख के वार्षिक पैकेज पर हुआ।

यह सभी विद्यार्थी अपना एम फार्मा का वायवा वाइस देने उपरांत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. सैलेश शर्मा ने लेबोरेट्री के प्रबंधकों का धन्यवाद किया। इस मौके सब कमेटी फार्मेसी कॉलेज के चेयरमैन कैप्टन एमपी सिंह, अध्यक्ष डॉ. भाग सिंह बेला, मेंबर सब कमेटी फार्मेसी कॉलेज (मैनेजर) सुखविंदर सिंह विस्की, सचिव जगविंदर सिंह, दविंदर सिंह, सेवा सिंह, आरएन मोदगिल व सैलेश शर्मा ने चुने गए विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। अंत में प्लेसमेंट के इंचार्ज सतवीर सिंह ने प्लेसमेंट करने वाले अधिकारियों का धन्यवाद किया।

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