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लेबर कोड:पंजाब रोडवेज मुलाजिमों ने नए बनाए चार लेबर कोड की कॉपियां फूंकीं

रोपड़5 घंटे पहले
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पंजाब रोडवेज मुलाजिमों की तरफ से श्रम कानूनों को तोड़ कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए नए बनाए चार लेबर कोड की कॉपियां फूंककर प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से किरतियों के पक्ष में बनाए कानून तोड़े जा रहे हैं और कारपोरेट घरानों के पक्ष में लेबर कानून बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ठेकेदार प्रणाली व आउटसोर्सिंग प्रणाली को बंद करके ठेके पर रखे

मुलाजिमों को पक्का करे ओर निजीकरण बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और नए बनाए चार लेबर कोड रद्द किए जाएं। इस मौके पर राज्य ज्वाइंट सचिव तरलोचन सिंह गिल, सीनियर उपाध्यक्ष एटक जगतार सिंह, जगजीत सिंह, सुखजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कर्मचारी दल गुरप्रीत सिंह आदि उपस्थित थे।

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