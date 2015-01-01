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लापरवाही:डीसी और सीएमओ पर कोरोना नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी, उनके कार्यालय में ही इनका पालन नहीं

रोपड़14 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के कमरों के आगे बिना सोशल डिस्टेंस के खड़े लोग।
  • मिनी सचिवालय में कर्मचारी और काम करवाने आए लोग बिना मास्क के
  • सिविल अस्पताल की ओपीडी में दवा लेने वाले मरीजों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं

देश में कोरोना से होने वाली मौत दर को लेकर रोपड़ जिला नंबर-1 पर है। इसका बड़ा कारण पिछले डेढ़ महीने से आम लोगों की ओर से बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शहरों तथा देहाती एरिया में मास्क न पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने है। दूसरी तरफ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जारी किए जाते निर्देशों को लागू करवाने और जनता को जागरूक करने वाले जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अपने दफ्तरों में ही इन नियमों का पालन नहीं हो रहा।

शुक्रवार को जब भास्कर टीम ने इन दफ्तरों का दौरा किया तो मिनी सचिवालय में जहां बहुत से कर्मचारी बिना मास्क दिखे वहीं सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों में सोशल डिस्टेंस ही नहीं था। सबसे बड़ी बात कि न तो इन्हों को टोकने वाला था और न समझाने वाला। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम जिन्हें पंजाब सरकार ने मास्क का चालान काटने की ड्यूटी भी दी है, वह खुद ही ऑफिस में बिना मास्क के बैठे दिखे।

जबकि इनमें से कई मुलाजिम पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं। बता दें कि गत दिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बढ़ते कोरोना केसों को लेकर क्लर्कों तक को भी मास्क न पहनने वालों के चालान काटने की पावर दे दी थी। इसी तरह राजनीतिक लोग भी नियमों की पालना नहीं कर रहे। इसकी ताजा मिसाल शुक्रवार को अकाली दल द्वारा बेला चौक में भाजपा के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में नजर आई। इसमें ज्यादातर अकाली नेता व वर्कर बिना मास्क के दिखाई दिए, सोशल डिस्टेंस तो था ही नहीं।

सिविल अस्पताल की ओपीडी में दवा लेने वाले मरीजों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं
भास्कर टीम ने जब सिविल अस्पताल रोपड़ का दौरा किया गया तो वहां पर डॉक्टरों के कमरों के आगे सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर के कमरे में जाने के लिए मरीज एक-दूसरे से सटकर खड़े थे। इसी तरह मिनी सचिवालय के एक कमरे में जाकर देखा तो वहां पर बैठीं 4 महिला मुलाजिम बिना मास्क के ही अपना काम कर रहीं थीं।

इसी तरह अन्य दफ्तरों में भी जहां 1 या 2 मुलाजिम तैनात हैं, वहां भी अधिकतर कोई मास्क का प्रयोग करता नजर नहीं आया। मिनी सचिवालय के अंदर काम करवाने के लिए आते-जाते सैंकड़ों लोग भी अधिकतर बिना मास्कों के ही नजर आए और जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नजर नहीं आया। वहीं, जंगलात विभाग के दफ्तर में भी डीएफओ ऑफिस के बाहर बैठे विभाग के मुलाजिम बिना मास्कों के ही थे।

पुलिस हुई सरगर्म, 2 दिन में मास्क न पहनने वाले 250 के चालान, 1300 मास्क बांटे

उधर, भास्कर द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा उठाने के बाद शुक्रवार को पुलिस पूरे जिले में सरगर्म नजर आई। जिले में करीब 250 चालान बिना मास्क वाले लोगों के 2 दिनों में काटे गए हैं जबकि 2 दिन में ही करीब 1300 मास्क पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों को बांटे। एसपी (एच) डॉ. अंकुर गुप्ता ने बताया कि लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं क्योंकि कोरोना जिले में रफ्तार पकड़ रहा है।

इस बार विराम लगाने के लिए लोगों को जिम्मेवारी समझनी चाहिए ताकि जिला सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि अकेले रोपड़ शहर में ही एसएचओ सिटी सुनील कुमार के नेतृत्व में बिना मास्क के मोटरसाइकिलों पर घूम रहे 25 लोगों के चालान किए गए व 100 से अधिक लोगों को मास्क दिए गए।

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