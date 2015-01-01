पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रैन-बसेरा:दिल्ली में किसान मोर्चे में डटी महिलाओं के ठहरने के लिए रैन-बसेरे बनाएगा सरबत दा भला ट्रस्ट, एक हजार के रहने का होगा प्रबंध

रोपड़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी और सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख डाॅ. एसपी सिंह ओबरॉय ने दिल्ली में किसान मोर्चे पर डटे किसानों को बड़ी सुविधाएं देने के बाद अब वहां मौजूद महिलाओं के लिए रैन-बसेरे बनाने के अतिरिक्त ओर भी मदद करने के बड़े ऐलान किए हैं। सिंघू और टिकरी सरहद पर ठंड के कारण आंदोलनकारी महिलाओं को आ रही परेशानी को देखते और मोर्चा नेताओं की मांगों के अनुसार सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तुरंत 1000 महिलाओं के ठहरने और सोने के लिए सुरक्षित रैन-बसेरे बनाए जा रहे हैं जो धुंध-बारिश से बचाव करेंगें।

इसके अतिरिक्त दोनों मोर्चों पर साफ-सफाई के लिए 2000 डंडों वाले बड़े झाड़ू भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। टिकरी सरहद पर पीने वाले साफ पानी की कमी को देखते हुए पानी की डेढ़ लाख बोतल भी रवाना कर दी गईं हैं। बीमार और जरूरतमंद किसानों के लिए बड़ी मात्रा में पहले की तरह ही लगातार दवाई भी पहुंचाईं जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से दिल्ली मोर्चे के लिए 20 टन से ज्यादा राशन, पांच

एंबुलेंस गाड़ियां (एक वेंटिलेटर युक्त), 18 डाॅक्टर, हजारों कंबल, जैकेट, तौलिए, चप्पलें, रिफलेक्टर और घोड़ों के लिए 50 क्विंटल खुराक भेजी जा चुकी है। किसान मोर्चे दौरान शहीद होने वाले किसानों की संख्या 11 से 19 तक पहुंचने पर डाॅ. एसपी सिंह ओबराय ने स्पष्ट किया कि अब तक शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को उनकी माली हालत अनुसार 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन दी जाएगी। काबिलेगौर है कि इससे पहले देश की रक्षा करते शहादत का जाम पीने वाले फौज और नीम फौजी बलों के 20 जवानों के परिवारों को ट्रस्ट की तरफ से 10 हजार रुपए महीनावार पेंशन दी जा रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें