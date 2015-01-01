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मांग:एससी-बीसी अध्यापक जत्थेबंदी ने मागों को लेकर डीईओ और डीसी को सौंपा ज्ञापन

रोपड़3 घंटे पहले
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मांगपत्र सौंपते एससी-बीसी अध्यापक जत्थेबंदी के वर्कर।
  • आरक्षण की हो रही लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रोमोशन जल्द की जाएं : बलजीत सिंह

एससी-बीसी अध्यापक जत्थेबंदी रोपड़ द्वारा राज्य उपाध्यक्ष कम जिला अध्यक्ष परविंदर भारती व महासचिव राज चौहान की अध्यक्षता में महाराजा रणजीत सिंह बाग में इकट्ठ किया गया। जिसमें राज्य ईकाई व पंजाब अध्यक्ष बलजीत सिंह व राज्य महासचिव लक्ष्मण सिंह शामिल हुए। इकट्ठ को संबोधन करते परविंदर भारती द्वारा बताया गया कि भलाई विभाग, पंजाब सरकार द्वारा जारी किए पत्रों के बावजूद भी अधिकारी अपनी मनमर्जी अनुसार रोस्ट रजिस्टरों में आरक्षण की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

जो व्यक्ति अपनी मेरिट पर प्रमोट हो रहा है। उसी को रोस्टर प्वाइंट पर देखा जा रहा है। लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा विभाग में वजीफे संबंधी प्रयोग की जाती तरक्की, पोस्ट मैट्रिक वजीफे न मिलने के कारण दलित विद्यार्थियों को प्राइवेट संस्थाएं द्वारा जलील करने और दाखिले न देने बारे बताया। इस उपरांत राज्य अध्यक्ष द्वारा अध्यापक वर्ग की समस्या व कच्चे मुलाजिमों को पक्के न करना, पुरानी पेंशन बहाल न करना, नये भर्ती साथियों के चार सालों के एसीपी मामले, आरक्षण सही ढंग के साथ लागू न करना, विभाग व पंजाब सरकार के ढीले रवैये की निंदा की।

मास्टर जगदीश सिंह हवेली द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। इस मौके कुलविंदर सिंह द्वारा मांगपत्र पढ़कर सुनाया गया और दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों व डिप्टी कमिशनर रोपड़ द्वारा भेजे एसडीएम रोपड़ को सौंपा गया। भारती ने मांगपत्र लेने आए जिला शिक्षा अफसरों को अपील की कि जिले में जल्द सीएचटी की प्रमोशन की जाएं ताकि रिटायरमेंट से पहले अध्यापक अपना बनता मान सत्कार बहाल रख सकें।

इस मौके जतिंदर सिंह मोरिंडा, संदीप कौर, कुलविंदर बिट्‌टू, प्रिंसिपल राजिंदर सिंह, प्रिं, मेजर सिंह, प्रिं. सुरिंदर घई, प्रिं. गुरचरन सिंह, हरमीत सिंह, सतनाम सिंह, पूर्व एईओ सुखदेव राम, इंद्रजीत सिंह, संदीप सिंह, बलजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, विपन कटारियां, गुरनाम सिंह, सुशील कुमार, सुरजीत सिंह, सन्नी सिंह, गुरप्रीत, गुरप्रीत कौर, प्रिया, अकविंदर कौर, बलदीप कौर, मनदीप रिंपी, सीमा रानी आदि मौजूद थे।

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