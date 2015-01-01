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अव्यवस्था:सरहिंद रोड पर सीवरेज के ढक्कन टूटे, हादसे में एक की टांग टूटी

रोपड़3 घंटे पहले
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  • सीवरेज बोर्ड और नगर कौंसिल नहीं दे रहे ध्यान, मोहल्ला निवासियों ने की जल्द मरम्मत करवाने की मांग

सरहिंद रोड पर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम की सड़क पर सीवरेज के ढक्कन कहीं टूटे पड़े हैं तो कहीं सड़क से काफी ऊपर निकले हुए हैं। इससे वाहन चालकों को निकलने में भी दिक्कत उठानी पड़ती है और हादसे हो रहे हैं। गत दिन मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति रात के समय सीवरेज का ढक्कन खुला होने से हादसाग्रस्त हो गया और उसकी टांग टूट गई। जख्मी को सिविल अस्पताल रोपड़ में भर्ती करवाया गया है।

इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होने से सुबह शाम सैर करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। मोहल्ला निवासी रूलदू राम जुगनू, राम रत्न, प्रदीप कुमार घई, तरसेम लाल नाहर, रजिंदर कुमार, रोहित सुलतान, अशिश मट्‌टू, अनिल मट्‌टू, जसवीर सिंह जस्सी, दमन कुमार, आदित्य कुमार, अजय कुमार, साजन कुमार, रिंका, रोकी, गौरव कुमार, सोनू ने जिला प्रशासन व नगर कौंसिल से इस तरफ ध्यान देने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि इस सड़क पर कई जगह सीवर खुले पड़े हैं। ऐसे में छोटे वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती है। इन खराब ढक्कनों से सड़क की चौड़ाई भी कम हो जाती है। मोहल्ला निवासियों ने नगर कौंसिल से तंग आकर सीवरेज के टूटे ढक्कन को कवर करने के लिए चारों तरफ टायलें भी लगाई ताकि रात के समय वाहन इससे टकरा न जाएं। उन्होंने कहा कि अगर सीवरेज बोर्ड व नगर कौंसिल ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो रोड जाम करेंगे। उन्होंने सीवरेज के ढक्कन जल्द दुरुस्त कराने की मांग उठाई है।

मुलाजिम भेजकर ढक्कन ठीक करवाएंगे : ईओ
इस संबंध में जब नगर कौंसिल के ईओ भजन चंद से बात कि तो उन्होंने कहा कि भारी वाहन निकलने से जो भी सीवरेज के ढक्कन टूट गया है उसे नगर कौंसिल के मुलाजिम भेज कर ठीक करवाया जाएगा ताकि कोई भी सड़क हादसा न हो।

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