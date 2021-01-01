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नारेबाजी:बैराज औसती संघर्ष कमेटी ने चीफ इंजी. कार्यालय के बाहर दिया धरना, नारेबाजी

शाहपुरकंडी7 घंटे पहले
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  • कमेटी ने रोजगार व गलत ढंग से लगे हुए लोगों पर कार्रवाई की मांग की

बैराज औसती संघर्ष कमेटी ने रोजगार व गलत ढंग से लगे हुए लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कमेटी के अध्यक्ष दयाल सिंह की अध्यक्षता में अपने धरने को 12वें दिन भी जारी रखा। इस मौके पर संघर्ष कमेटी के प्रधान दयाल सिंह व प्रभावित परिवारों ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से लगातार अपने रोजगार की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन व धरने दे रहे हैं, परंतु न तो सरकार और न ही बांध प्रशासन उनकी और ध्यान दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैराज बांध प्रशासन की मिलीभगत से कई लोग गलत ढंग से रोजगार लेने में सफल हो गए हैं, जबकि असल रूप से प्रभावित हुए परिवार अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बैराज बांध पर गलत ढंग से लगे हुए लोगों पर कार्रवाई तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उनके प्रभावित परिवार व उनकी कमेटी अपने धरने को लगातार जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र उनकी कमेटी बड़ा निर्णय लेकर कोई बडा कदम उठाने के लिए प्रयास करेगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी बांध प्रशासन की होगी।

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