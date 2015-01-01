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छठ पर्व:श्रद्धालुओं ने बाबा मुक्तेश्वर धाम में की छठी मैया की पूजा

शाहपुरकंडी3 घंटे पहले
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श्रद्धालुओं ने छठ पर्व पर गांव डडवां स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम में रावी नदी के किनारे छठी मैया की पूजा की। श्रद्धालु गौतम किरण, रानी, सुदेश, रेखा, नीलम सोनू ने बताया कि कोरोना के चलते वे अपने प्रदेश बिहार व यूपी नहीं जा सके। इस बार इस पावन स्थल पर छठ पूजा पहली बार मनाने आए हैं। श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे दीप प्रज्जवलित कर पूजा अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि के लिए कामना की।

यहां पाडंवों की ओर से निर्मित गुफाओं में भगवान भोले नाथ के दर्शन किए। बाबा मुक्तेश्वर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं को बाबा मुक्तेश्वर जी का पावन स्वरूप व प्रसाद देकर सम्मानित किया।

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