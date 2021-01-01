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बैठक:8 को मंदिर कमेटी व शिवभक्त धाम बचाने के मुद्दे पर चीफ इंजीनियर कार्यालय का करेंगे घेराव

शाहपुरकंडी7 घंटे पहले
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  • बाबा मुक्तेश्वर मंदिर पावन धाम बचाओ समिति की बैठक में फैसला

मंदिर बचाओ समिति की विशेष बैठक बाबा मुक्तेश्वर मंदिर परिसर के प्रांगण में समिति अध्यक्ष गुलजार सिंह व चेयरमैन भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई। समिति ने बताया कि बैराज बांध प्रशासन इस पावन स्थल को बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रहा है। केवल अपनी योजना पर ही काम करना चाहती है। इससे इस ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व संकट में आ रहा है।

मेंबरों ने बताया कि कमेटी ने माहिर इंजीनियरों से नक्शे व डिजाइन तैयार कराकर बैराज बांध प्रशासन को दिया है। जिससे वह 300 लंबी व 65 फुट ऊंची दीवार लगवाना चाहते है। बैराज बांध प्रशासन केवल अपनी प्रपोजल नंबर दो पर ही काम करना चाहता है।बांध प्रशासन फंड की बचत करना चाहता है, जबकि उसे इस पावन स्थल को सुरिक्षत रखना चाहिए। बताया कि 8 फरवरी को चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन व धरना देकर कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके साथ ही समिति मार्च के पहले सप्ताह में पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन व रोष मार्च करेगी।

यहां पुरुषोत्तम सिंह, भाग सिंह,सूबेदार शिव सिंह, अंकुश तनवाल, गोपाल शर्मा , नरेश कुमार, सुमित शर्मा, मनी, बाबा सूरज तिवारी, हरिकृष्ण, सन्नी मौजूद थे। बैराज बांध के चीफ इंजीनियर एसके सलूजा ने बताया कि इस धाम को पूरी तरह बचाने व सुरक्षित करने के लिए बांध प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग की टीम भी इसका पूरा निरीक्षण कर चुकी है। जल्द ही इस पावन स्थल पर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। समिति के साथ सहयोग कर पावन स्थल को सुरक्षित किया जाएगा।

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