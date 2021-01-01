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पद पर मनोनीत:कर्मचारी नेता गुरनाम सिंह बने पंजाब कर्मचारी दल भगड़ाना के स्टेट सचिव

शाहपुरकंडी7 घंटे पहले
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थीन डैम कर्मचारी दल ने स्टाफ क्लब में सम्मान समारोह प्रधान हरेदव सिंह के नेतृत्व में कराया। बांध परियोजना पर कार्यरत फोरमैन संगठन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह मटौर का कर्मचारी दल पंजाब भगड़ना का स्टेट सचिव मनोनीत होने पर सम्मानित किया। प्रधान हरदेव ने बताया कि आरएसडी व बैराज बांध पर कार्यरत कर्मचारियों को इस समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

स्टेट सचिव उनकी मांगों के समाधान के लिए स्टेट स्तर पर हल कराने का प्रयास करेंगे। स्टेट सचिव गुरनाम मटौर ने उपस्थित कर्मचारी-नेताओं को आश्वासन दिया कि वह कर्मचारियों की मांगों को पहल के आधार पर हल कराने के लिए स्टेट बाडी से पूरा तालमेल कर हल करवाएंगे। कर्मचारी दल ने नव नियुक्त स्टेट सचिव गुरनाम सिंह मटौर को सिरोपा व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। यहां हरजिंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, हरजीत सिंह कलेर, कुलविंद्र सिंह पन्नू, मास्टर कबंलजीत सिंह, गुरमुख सिंह, हरजोत सिंह मौजूद रहे।

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