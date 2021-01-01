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खुदकुशी:10 हजार कर्ज लेकर चुकाने से मुकरी पड़ोसन गारंटी देने वाली महिला ने कर ली आत्महत्या

सैलाखुर्द2 घंटे पहले
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  • सैलाखुर्द में महिला ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में 6 लोगों को ठहराया जिम्मेदार

सैलाखुर्द के गोपाल नगर में रहने वाली एक 35 वर्षीय महिला हेमारानी पत्नी सतनाम उर्फ बूटा ने रविवार सुबह 6 बजे सल्फास निगलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हेमा रानी ने मधु नामक अपनी एक पड़ोसन को कस्बे की एक फाइनेंस कंपनी से 10 हजार रुपए कर्ज दिलाने के लिए जमानत (गारंटी) दी थी। अब उसकी पड़ोसन कर्ज चुकता करने से इंकार कर रही थी, जबकि फाइनेंस कंपनी वाले हेमा पर मधु ओर उसके परिवार से फाइनेंस कंपनी के पैसे उन्हें दिलाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। इसी बात से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली।

मृतका के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने मधु उसकी सास, ससुर, देवर, जेठ व ननद को उसकी आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपी बताया है। पुलिस ने सुसाइड नोट व उसके सास-ससुर के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें से आरोपी मधु की सास गेजो और ससुर बब्बू को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है।

सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ किया पर्चा, लोन लेने वाली महिला की सास व ससुर गिरफ्तार- सैलाखुद में आए इस तरह के मामले को लेकर रविवार को दिनभर लोगों के बीच चर्चा होती रही। लोगों का आम कहना था कि आगे से कोई किसी की मदद के लिए भी आगे नहीं आएगा। बताते वलें कि हेमा रानी के 12 और 11 साल के दो बेटे हैं । हेमा का पति बूटा जम्मू कश्मीर में काम करता है। घर में वह अपनी बुजुर्ग सास कृष्णा व ससुर किशोरी लाल के साथ रहती थी। पति को सूचित कर दिया गया है।

हेमा पर लगाया पैसे हड़पने का आरोप- हेमा रानी की पड़ोसन मधु पत्नी कुलविंदर सिंह ने कस्बे की एक फाइनेंस कंपनी से 10 हजार रुपए उधार लिए थे। इसमें हेमा रानी ने बतौर उसकी गारंटी दी थी। अब मधु फाइनेंस कंपनी के पैसे देने से इंकार कर रही थी। कंपनी के पास हेमा रानी की गारंटी होने के कारण खुद मधु, उसका ससुर बब्बू, सास गेजो, जेठ अश्विनी, देवर क्लीडर, ननद बीरो हेमा रानी पर पैसे हड़पने का आरोप लगाकर कंपनी के पैसे उसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। इससे आहत होकर उसने रविवार सुबह सल्फास निगल ली।

सुबह 6 बजे जब हेमा रानी के बच्चों ने अपनी मां की हालत खराब देखी तो उन्होंने अपने दादा दादी और पड़ोसियों को बताया। उसे तत्काल गढ़शंकर के बाद नवांशहर ले जाया गया लेकिन, नवांशहर के बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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