पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर, एक रिक्शा व 3 फड़ियों को भी किया हिट

सैलाखुर्द2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सैलाखुर्द-माहिलपुर स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला

सैलाखुर्द-माहिलपुर स्टेट हाईवे पर रविवार शाम करीब सवा 5 बजे एक कार चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पहले सड़क के एक किनारे खड़े एक रिक्शा फिर एक साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे लगी संतरों की करीब 3 फड़ियों को बुरी तरह से रौंद डाला। हादसे में फड़ी चालक बाल-बाल बच गए पर साइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटनास्थल पर इकट्ठा भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया। उसी समय घटनास्थल पर पहुंचे उसके कुछ दोस्तों ने घायल साइकिल चालक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का कहते हुए कार चालक अपने दोस्त को साथ लेकर माहिलपुर की तरफ चले गए। जानकारी के मुताबिक सफेद रंग की मारुति कार पीबी 07 एल 3435 को गांव मेघोवाल का एक युवक चला रहा था।

बेकाबू कार को अपनी तरफ आता देख संतरा विक्रेताओं ने अपनी फड़ियों को छोड़ सड़क से सटे खेतों की ओर छलांग लगा दी जिससे वह बाल-बाल बच गए । हादसे में गांव टूटोमजारा का रहने वाला साइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घटना की जांच कर रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser