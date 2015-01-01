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चोर:राधा कृष्णा मंदिर में घुसा चोर, मोबाइल चुराकर हुआ फरार

सैलाखुर्द2 घंटे पहले
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कृष्णा नगर स्थित राधा कृष्णा मंदिर में शनिवार शाम करीब 4 बजे चोर ने मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी का मोबाइल चोरी कर लिया और फरार हो गया। घटना के समय पुजारी बच्चों को घुमाने बाहर परिसर में गया था और पत्नी पूजा अर्चना कर रही थी। इतने में चोर ने मंदिर से सटे पुजारी के घर में घुसकर बाहर फ्रिज पर चार्जिंग के लिए रखा मोबाइल चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि उनका मोबाइल ₹8 हजार रुपए का था। उन्होंने बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी बंद कर दिए थे, जिसके चलते आरोपी का पता नहीं चला।

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