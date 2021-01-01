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चोर सीसीटीवी में कैद:मलेरकोटला रोड पर दुकान के ताले तोड़ मोबाइल और 40 हजार चोरी

खन्ना2 घंटे पहले
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मलेरकोटला रोड पर स्थित मोबाइल शाप के ताले तोड़कर तीन चोर अंदर घुसे और कुछ ही मिनटों में महंगे मोबाइल और 40 हजार की नकदी चुराकर फरार हो गए। तीनों चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस के अनुसार चोरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें काबू किया जाएगा। दुकान के मालिक अंकित ने बताया कि वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह आए तो दुकान के शटर टूटा था। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उसने दिखा कि तीन चोर दुकान से मोबाइल व नकदी चुराकर फरार हो गए हैं। एसएचओ लाभ सिंह और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट पवनदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर बारिकी से जांच की।

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