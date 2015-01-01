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कोरोना का कहर:23 दिनों के बाद 100 केस,चार मौतें, जिले के 86 मरीज डिस्चार्ज, कोरोना 547 एक्टिव, 399 होम क्वारेंटाइन

लुधियाना10 मिनट पहले
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23 दिनों के बाद शनिवार को जिले में 100 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं, 4 मरीजों की मौत हुई। 15 अक्टूबर को जिले में 103 संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद से संक्रमितों के आने की रफ्तार में कमी हुई थी और आंकड़ा 90 से नीचे ही चल रहा था। लेकिन अब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने से चिंता बढ़ने लगी है। लेकिन लोगों द्वारा लापरवाही लगातार बढ़ रही है। वहीं, नवंबर में पहली बार 86 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 1 नवंबर से लगातार 2-20 मरीज ही डिस्चार्ज हो रहे थे। अब जिले में 19334 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 1 नवंबर को 11 मरीज, 2 नंवबर को 12 मरीज, 3 नवंबर को 13 मरीज, 4 नवंबर को 15 मरीज, 5 नवंबर को 7 मरीज, 6 नवंबर को 20 मरीज डिस्चार्ज हुए। जबकि अक्टूबर में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा थी।

शनिवार को लिए गए 1735 सैंपल्स

जिले में शनिवार को 100 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसमें 74 मरीज लुधियाना और 26 दूसरे जिलों व राज्यों से संबंधित हैं। वहीं, 4 मरीजों की मौत हुई। जिसमें से 3 मरीज लुधियाना से संबंधित हैं। जिले के अब तक 20731 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें से 19334 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के 547 एक्टिव केस हैं। वहीं, 850 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।

एक्टिव केस में से 399 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लेवल-2 के 18 मरीज गवर्नमेंट और 54 मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। जबकि लेवल-3 के 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। शनिवार को 1735 सैंपल्स लिए गए। अब तक 402153 सैंपल्स लिए जा चुके हैं। जिनमें से 400524 की रिपोर्ट हासिल हो चुकी है। जबकि 376921 की रिपोर्ट निगेटिव रही है। शनिवार को पॉजिटिव आए मरीजों में 11 मरीज पॉजिटिव मरीजों के संपर्क, ओपीडी के 18 मरीज, इनफ्लूएंजा लाइक इलनैस के 37 मरीज और एसएआरआई के 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव रही।

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