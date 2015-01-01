पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खन्ना एसएसपी की तैनाती पर शिअद का आरोप:जिसके कार्यकाल में 100 करोड़ का घोटाला, उसी को सौंपी कमान

लुधियाना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शिरोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता महेशइंदर सिंह ग्रेवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की कांग्रेस सरकार खन्ना में हुए 100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते कांग्रेस सरकार ने गुरशरनदीप सिंह ग्रेवाल को दोबारा से एसएसपी खन्ना तैनात कर दिया है। गौर को कि ग्रेवाल के कार्यकाल में ही ये घोटाला हुआ था।

महेशइंदर सिंह ग्रेवाल ने आरोप लगाया की कि एसएसपी के रूप में ग्रेवाल के कार्यकाल में ही स्थानीय पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे रोजाना 1000 क्रेट शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री फली-फूली थी। उन्होंने मांग की कि तत्काल उन्हें जिले से बाहर तैनात किया जाए। उन्होने कहा कारखाने को सरंक्षण देने वाले खन्ना के कांग्रेस विधायक की भूमिका की भी सही जांच नहीं की गई है।

मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। तब तक मामले की जांच आईजी स्तर के अधिकारी को दी जानी चाहिए। इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो शिअद न्याय के लिए आंदोलन शुरू करेगा।

सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आईजी लुधियाना रेंज की निगरानी में एसआईटी द्वारा केस की जांच की गई थी। कोर्ट में चालान पेश हो चुका है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

-गुरशरनदीप सिंह गरेवाल, एसएसपी खन्ना

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें