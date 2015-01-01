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कार्रवाई:18 बोतलें अवैध शराब और बरामद, 18 पर पर्चा

लुधियाना4 घंटे पहले
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गांव रजापुर में 1.30 लाख लीटर लाहन मिलने के मामले में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। थाना लाडोवाल की पुलिस ने जालंधर के सुरजीत सिंह, मुखत्यार सिंग, गुरदियाल सिंह व 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एएसआई संसार सिंह अनुसार उन्हें सुचना मिली थी कि गांव रजापुर में सतलुज दरिया किनारे अवैध शराब निकाली जा रही है।

सुचना के आधार पर पुलिस ने रेड कर 1.30 लाख लीटर लाहन बरामद कर नष्ट कर दी। जबकि सभी आरोपी वहां से भाग निकले। जांच के दौरान पुलिस ने 18 बोतलें अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में रेड कर रही है।

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