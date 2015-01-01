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छठ की छटा:सतलुज दरिया, गिल रोड समेत 20 जगह श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को दिया अर्घ्य

लुधियाना4 घंटे पहले
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महापर्व छठ के तीसरे दिन शुक्रवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गए। जिले में सतलुज दरिया के किनारे लाडोवाल व कासाबाद, पक्खोवाल रोड के किनारे नहर, गिल रोड, लोहारा पुल, खन्ना, माछीवाड़ा, दोराहा और हलवारा में नहर के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले में करीब 20 जगह भव्य घाट सजाए गए थे, जहां करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया।

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