पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खन्ना से खबर:फर्नेस में लोहा डालते ही धमाके के साथ उछल कर मजदूरों पर गिरा, 14 झुलसे

लुधियानाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मजदूर बोले-नहीं दी गई थी सेफ्टी किट्स, मालिक ने कहा नियम कर रहे फॉलो

खन्ना से मंडी गोबिंदगढ़ साइड पर आते भादला रोड के पास स्थित निधि स्टील इंडस्ट्री नामक फर्नेस इकाई में बीती देर रात लोहा पिघलाने वाली भट्टी में धमाका हो गया। जिसमें 14 मजदूर झुलस गए। घायलों को खन्ना के अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बाकियों को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे में घायल हुए मजदूर व एक अन्य बुजुर्ग मजदूर ने बताया कि वह 14 के करीब लोग निधि फर्नेस में काम कर रहे थे। लोहा पिघलाने वाली भट्टी में मैगनेट से लोहा डालकर पिघलाया जा रहा था।

काम करते समय मैगनेट से लोहा डाला तो अचानक धमाका होने से लोहा पिघलकर मजदूरों पर आ गिरा। मजदूर ने बताया कि हादसे में सभी मजदूरों को चोट आई हैं। उसने बताया कि काम करते समय कोई भी सेफ्टी किट नहीं दी गई थी। उधर, फर्नेस के मालिक राजिंदर ने बताया कि उन्हें फोन पर हादसे की सूचना दी गई, तो वे मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि फर्नेस में 14 के करीब मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से

एक को चोट आई है जबकि बाकि सब ठीक हैं। जब उनसे पूछा गया कि आग के पास काम करते समय मजदूरों ने कोई सेफ्टी किट्स नहीं पहनी थी, तो लीपापोती वाला जवाब देते हुए कहा कि सभी को किट्स दी गई थी। पुलिस के अनुसार उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। एसएचओ हेमंत कुमार ने कहा कि जांच की जा रही है अगर कोई लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें