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पुरानी रंजिश में हमला:रंजिश में घेरकर तेजधार हथियारों से युवक पर हमला, कलाई कटी, हालत नाजुक

लुधियाना2 घंटे पहले
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जमालपुर में काम से छुट्टी कर घर लौट रहे युवक को पुरानी रंजिश में हथियारबंदों ने रास्ते में घेरकर बुरी तरह पीटा और गंभीर जख्मी कर दिया। इसके बाद मौके से धमकी देकर भाग निकले। इसमें युवक की कलाई कट गई और सिर, बाजू और टांगों पर गहरे कट लगे हैं। परिवार ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देख पीजीआई रेफर कर दिया गया।

अब भी उसकी हालत नाजुक बनी है। जख्मी की पहचान सुंदर नगर के रहने वाले बिल्ला के तौर पर हुई है। जमालपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बिल्ला गोल मार्केट की कपड़े की दुकान पर काम करता है। वह बुधवार रात काम से छुट्टी करके घर लौट रहा था कि इसी दौरान उसे रास्ते में कुछ हथियारबंदों ने घेरकर हमला कर दिया। उसे खून से लथपथ अवस्था में सड़क पर छोड़कर भाग निकले। एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि युवक की रंजिश चली आ रही है। इसके चलते उस पर हमला हुआ है। डॉक्टरों ने उसे अनफिट बताया है।

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