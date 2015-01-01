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जगराओं से खबर:घर में घुस लहंगा हाउस मालकिन का गला दबा लूटने का प्रयास, नौकरानी के आते ही भागे लुटेरे

लुधियाना32 मिनट पहले
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  • जगराओं की गरेवाल कॉलोनी में वारदात की कोशिश

शहर के पॉश इलाके गरेवाल कॉलोनी में घर में घुसे दो नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम देने के लिए सिओ लहंगा हाउस की मालकिन का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन अचानक नौकरानी प्रभजोत कौर आ गई और उसने शोर मचाया तो लुटेरे दीवार फांद फरार हो गए। घटना की सूचना थाना सिटी पुलिस को दी गई तो कुछ समय बाद पहुंचे पुलिस अफसर रटारटाया जवाब देकर चलते बने कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।

लगातार हो रही लूटपाट की वारदातें : शहर में लगातार लूट की वारदातें होने के कारण लोगों का पुलिस से भरोसा उठने लगा है। इसके चलते अब अपने घरों की सुरक्षा को लेकर प्राइवेट सुरक्षाकर्मी रखने को मजबूर हो रहे हैं। विनय शर्मा, सजीव कुमार ने कहा कि अब तो कोई भी व्यक्ति न तो घर में सेफ है, न सड़क पर सेफ है। चारों तरफ लुटेरे ही लुटेरे घूम रहे हैं। वहीं, पुलिस का खुफिया विभाग भी लुटेरों का पता लगाने में नाकाम ही साबित हो रहा है।

पीड़ित बोली- काम वाली न आती तो मार देते -वहीं, लहंगा हाउस की मालकिन गीता सिंगला ने सहमी आवाज में बताया कि सुबह बच्चे शोरूम पर चले गए तो वह धूप में बाहर निकल बैठ गईं। इसी दौरान दो नकाबपोश अंदर घुसे तो उसने जब उनसे पूछा कौन तो उन्होंने हमला कर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। वह शोर न मचा सके, उसके दूसरे मुंह दबा दिया। इसी दौरान अचानक काम वाली आ गई तो जब उसने देखा तो शोर मचाया और लुटेरे दीवार फांद दूसरी तरफ भाग निकले। वहीं, शोर सुनकर आसपास के लोग भी बाहर आए। लोगों ने कहा कि जब शहर का सब पॉश इलाका भी सुरक्षित नहीं तो फिर बाकी शहर का क्या हाल होगा।

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