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सुनवाई 2 को:बार एसो. चुनाव रद्द कराने को रिट दायर

लुधियाना12 घंटे पहले
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  • चुनाव में सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार थे रिट दायर करने वाले भाटिया

वकीलों द्वारा ही विरोध के बावजूद हुए जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार रहे सुखविंदर सिंह भाटिया ने धांधली का आरोप लगा चुनाव रद्द करने को लेकर बार कौंसिल में रिट दायर की है। जिस पर कौंसिल में दो दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एडवोकेट भाटिया ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली बरती गई।

कोरोना काल के चलते लायर्स चैंबर बंद थे, काफी संख्या में वकीलों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी गैर-हाजिरी के चलते चुनाव अधिकारियों व सदस्यों ने जाली वोट डलवाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार जितवाए। कम वकील आने के बावजूद 2378 वोटिंग से ही धांधली के संकेत मिलते हैं। चुनाव कमेटी के चेयरमैन जेएस वड़ैच व जीते प्रेसिडेंट से जब मतदान का रिकार्ड मांगा तो उन्होंने दिखाने से ही मना कर दिया।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बार कौंसिल के मेंबर होने का गलत प्रभाव डालकर पूर्व विधायक हरीश राय ढांडा एडवोकेट ने अपने खास उम्मीदवार जिताने की प्लानिंग की थी। इस शिकायत में चुनाव को गलत घोषित करने के साथ प्रशासन की निगरानी में कराने की मांग की गई है। इसको लेकर कौंसिल ने चुनावी रिकार्ड तलब करने के बारे में नोटिस जारी किया है।

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